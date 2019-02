Deel dit artikel:













Werkstraf voor hennepkwekerij in Emmen Er werden 287 planten bij de man aangetroffen (foto: Pixabay)

Een 33-jarige Emmenaar is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. In zijn woning werd in juli vorig jaar een hennepkwekerij met 287 planten aangetroffen.

In diezelfde maand kwamen er bij de politie verschillende signalen binnen dat er een hennepkwekerij in de woning van de man te vinden was. Ter plekke troffen agenten twee kweekruimtes aan met daarin 287 planten. De man heeft bij de politie verklaard dat hij de kwekerij samen met iemand anders heeft opgezet. In de rechtbank ontkende de geboren Syriër betrokken te zijn.



Zowel de officier van justitie, als de politierechter bleven bij de verklaringen van de man bij de politie. De Asser politierechter sprak de man wel vrij van diefstal van stroom van netwerkbeheerder Enexis, omdat ze denkt dat dit gedaan is door de andere betrokkene.