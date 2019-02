Vijf vragen over de Jehovah's Getuigen

De meeste mensen kennen de Jehovah's Getuigen van het onverwachts aanbellen om hun boodschap te verkondigen bij je aan de deur. Ook is er al jaren kritiek op de manier waarop de Jehovah's Getuigen omgaan met seksueel misbruik in eigen kring.

Maar wie zijn het verder en wat geloven ze? Vijf vragen.Het van huis aan huis prediken is een goede manier om mensen te bereiken, schrijft de organisatie van Jehovah's Getuigen op haar website. "Wij volgen het voorbeeld van de eerste christenen die hun boodschap in het openbaar en van huis tot huis onderwijzen."Tijdens het aanbellen verspreiden de leden van de geloofsgemeenschap hun boodschap aan de hand van de Bijbel en door middel van publicaties van het Wachttorengenootschap.Jehovah's Getuigen vieren geen verjaardagen, omdat ze denken dat God zulke vieringen afkeurt. De Bijbel verbiedt het vieren van een verjaardag niet expliciet, maar Jehovah's Getuigen denken dat er aanwijzingen instaan die daar wel op wijzen. Ook gelooft de gemeenschap er in dat Kerstmis niet door God wordt goedgekeurd omdat het een heidens feest is.Het Wachttorengenootschap is op 16 februari 1881 in Pitssburgh in de Verenigde Staten opgericht. Het is een aftakking van de door Charles Taze Russell gestichte Bijbelonderzoekers. Tot 1 september 2011 fungeerde het als kerkgenootschap van de Jehovah's Getuigen. Dat is overgeheveld naar de stichting Christelijke Gemeente van Jehovah's Getuigen.Alle publicaties van Jehovah's Getuigen, zoals De Wachttoren en het materiaal waarmee zij langs de deuren gaan, worden uitgegeven door het Wachttorengenootschap. Het genootschap heeft tientallen drukkerijen en verspreidt lectuur in honderden talen, maakt videoboodschappen en organiseert congressen.Jehovah's Getuigen is een christelijke gemeenschap. Zij geloven dat Jehovah het universum heeft geschapen. Jehovah schiep volgens de Getuigen eerst Jezus. Jezus zou daarna bemiddeld hebben in de rest van de schepping. Ze noemen Jezus ook wel Jehovah's grootste Getuige. Jehovah's Getuigen geloven in de Bijbel, maar hebben wel een eigen vertaling: De Nieuwe Wereldvertaling. De reguliere versie zou 'zijn beïnvloed door heidense filosofieën'.Jehovah's Getuigen geloven dat de mens zich in de eindtijd bevindt en dat alle niet-Jehovah's Getuigen zullen worden vernietigd. Daarom gaan ze zo min mogelijk om met mensen die geen Jehovah Getuige zijn en overtuigen hen daarom aan de deur van hun geloof.Een groep van 144.000 Jehovah's Getuigen zal in de hemel mogen regeren samen met Jezus. De rest van de Jehovah's Getuigen kan blijven genieten van het leven op aarde, zij geloven niet in een hel.In ons land zijn er ruim 30.000 Jehovah's Getuigen. Het hoofdkantoor van de organisatie staat in Emmen. Het precieze aantal wereldwijd is 8,3 miljoen getuigen. Volgens het hoofdkantoor groeit het aantal Jehovah's Getuigen jaarlijks met ongeveer één procent.