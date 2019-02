Klimaatprotest geen hot item op Drentse scholen

Het animo onder Drentse leerlingen om mee te doen aan het klimaatprotest aanstaande donderdag lijkt niet bijzonder groot. Scholen denken verschillend over de vraag of ze hun leerlingen steunen in hun maatschappelijke bewustwording.

"Ik denk dat scholieren ook veel kunnen leren tijdens zo'n protestdag." Peter de Visser, directeur Stad en Esch Meppel

"Ik heb zelf weinig signalen gekregen van jongeren die naar Den Haag willen gaan. Mijn indruk is dat het hier helemaal niet leeft. Ik heb navraag gedaan bij andere directeuren, maar ook die hebben er weinig van gehoord", zegt Matthias Kooistra, directeur/bestuurder bij het Esdalcollege in Emmen.De vraag of leerlingen worden geregistreerd als spijbelaar is daarom ook nog niet gesteld. "Als een groepje leerlingen met de vraag komt of er iets georganiseerd kan worden, dan ga ik erover nadenken. Maar ik draai het niet om", aldus Kooistra.Op het Maartenscollege in Haren, waar ook veel Drentse jongeren zitten, heeft de leiding er al wel over nagedacht. De afwezigheid van leerlingen "die toestemming hebben van de ouders/verzorgers om naar Den Haag te gaan zal niet als ongeoorloofd verzuim geregistreerd worden", schrijft rector Frank Polter. Ouders moeten voor donderdag melden of ze hun kind toestemming geven mee te doen aan het protest.Directeur Peter de Visser van scholengemeenschap Stad en Esch in Meppelklinkt ook wat coulant. "Ik ben hier nou tien jaar bestuurder en het is de eerste keer dat dit gebeurt. Dus laten we het wel in proporties zien. Voorlopig gaan we ervan uit dat dit eenmalig is. Dan vind ik dat we dit als school niet in de weg moeten zitten."Leerlingen van de school mogen daarom gaan demonstreren, maar wel onder voorwaarden. Ook hier moeten ze toestemming van de ouders hebben en ze moeten een foto sturen die duidelijk maakt dat ze ook echt bij het protest in Den Haag zijn. Daarnaast gelden volgens De Visser de gebruikelijke regels, namelijk dat toetsen moeten worden ingehaald. Ook wordt het verzuim genoteerd, maar de leerplichtambtenaar wordt niet gewaarschuwd. "Ik denk dat ze ook veel kunnen leren tijdens zo'n protestdag", zegt De Visser.Het Roelof van Echtencollege in Hoogeveen wijkt niet af van de regels. "De directie van onze school heeft besloten dat aanstaande donderdag een normale schooldag is. (...)Voor deze dag geldt de normale regeling ten aanzien van het melden van verzuim", zo is de ouders gemaild.Ook bij het Dr. Nassaucollege is het enthousiasme niet erg groot. Directeur Albert Noord zei eerder in dagblad Trouw dat de reisafstand mogelijk een rol speelt. “De actie vinden we positief. Maar je moet ervoor oppassen dat leerlingen zeggen dat ze gaan demonstreren en ondertussen lekker thuis gaan zitten. We gaan de actie dus niet zelf promoten.”