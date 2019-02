Van Morrison 'komt thuis' in Grolloo

Hoewel Van Morrison nog nooit eerder in Grolloo heeft opgetreden, heeft hij toch een link met het dorpje. Die link is namelijk de legendarische Drentse bluesband Cuby + Blizzards. 'Van the Man' deed in 1967 een mini-tournee door Nederland met The Blizzards.

Van Morrison heeft een paar keer op mijn basgitaar gespeeld. Willy Middel