Kappen zieke bomen dorpsbos Nieuw-Roden uitgesteld

De gemeente Noordenveld stelt het kappen van fijnsparren die zijn besmet met de letterzetter in Nieuw-Roden uit. De kever heeft bijna honderd bomen aangetast, waardoor een groot aantal bomen is afgestorven.

Het uitstel is nodig, omdat in het bos de aanwezigheid van wettelijk beschermde diersoorten is vastgesteld.Het gaat om een kolonie blauwe reigers, nesten van roofvogels en paarplaatsen van vleermuizen.Noordenveld moet nu eerst ontheffing aanvragen bij de provincie Drenthe en een zogenoemd compensatieplan indienen. In dat compensatieplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de beschermde dieren zo weinig mogelijk last ondervinden van de bomenkap.Een woordvoerder van de gemeente spreekt van een dilemma. De provincie geeft prioriteit aan bescherming van de dieren, maar uitstel betekent wel dat de letterzetter zich verder kan verspreiden.Als de provincie ontheffing verleent kan na het vleermuisseizoen begonnen worden met het omzagen van de bomen. Dat is in november. De gemeente moet zich dan wel aan bepaalde voorschriften houden, waardoor de dieren zo min mogelijk worden verstoord.