Maan en aarde in één foto gevangen Maan en aarde (foto: Stichting CAMRAS)

Met behulp van de radiotelescoop in Dwingeloo heeft een Chinese satelliet deze prachtige foto gemaakt. Je ziet de achterkant van de maan, met op de achtergrond de aarde.

De satelliet is voorzien van een kleine camera. Amateurastronomen krijgen steeds een paar uur de tijd om signalen van hun camera in de ruimte op te vangen. Dat gebeurt door radiogolven die naar de aarde worden gestuurd. Deze signalen worden omgezet in foto's. Met een antenne kun je de signalen ontvangen. De radiotelescoop van Dwingeloo kan dat het beste.



De Chinese satelliet is in mei vorig jaar gelanceerd als voorbereiding op het neerzetten van een maanlander op de maan. In de satelliet is ruimte gemaakt voor het foto-experiment.