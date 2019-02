Meldpunt FNV voor geweld tegen personeel AZC's

Vakbond FNV heeft aan haar leden bij het Centraal Orgaan Asielzoekers een brief gestuurd met de vraag of ze bij hun werk bloot staan aan bedreigingen of geweldsincidenten. Aanleiding is een inspectierapport over de situatie in het zogenaamde aso-AZC in Hoogeveen.

'Werk jij bij COA en heb je een onveilige situatie meegemaakt? Meld het ons!', zo luidt de aanhef van de bondsbrief aan het personeel van AZC's. Vakbondsbestuurder Debbie van Leiden wil via het meldpunt te weten komen of het probleem bij de Extra Begeleiding en Toezicht Locatie in Hoogeveen breder speelt.Debbie van Leeuwen: "We vragen het personeel naar hun ervaringen, maar ook of ze oplossingen zien en een manier weten om wel veilig te kunnen werken. Eigen oplossingen kunnen op een breder draagvlak rekenen."Het ministerie van Jusititie en Veiligheid presenteerde twee weken geleden het rapport 'De opvang van overlast gevende asielzoekers’. De inspectie deed onderzoek naar het overlijden van een asielzoeker uit de EBTL Hoogeveen.Uit het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid blijkt dat er veel geweldsincidenten zijn bij de EBTL. Medewerkers hebben bij agressie van asielzoekers onvoldoende bevoegdheden, zoals overlastgevers opsluiten. Ook zouden er betere afspraken met de politie moeten komen voor ondersteuning bij incidenten in en buiten het AZC. De staatssecretaris zou de situatie onder de loep moeten nemen."We hebben voorheen nooit dit soort zware signalen gehad, maar we vinden het van belang te weten of dit breder speelt, of dat we ons kunnen richten op de twee EBTL-locaties in Hoogeveen en Amsterdam. De uitkomsten willen we met de werkgever bespreken", zegt Van Leiden.FNV wil dat er snel een pakket van maatregelen komt om de veiligheid van COA-medewerkers te garanderen. Na volgende week hoopt de bond de uitkomsten van het onderzoek te kunnen presenteren.De organisatie van LGBT Asylum Support zegt dat gisteren een homoseksuele Irakese asielzoeker is aangevallen door een medebewoner in de EBTL. De medebewoner vroeg waarom de Irakees met het COA sprak, waarna hij hem een kaakslag gaf. Het COA zegt dat dit verhaal niet in zijn geheel klopt, maar wil niet ingaan op individuele situaties.