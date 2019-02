Deel dit artikel:













Door brief groep acht kan De Zeijer Hoogte straks afval scheiden Raadslid Anneke Lubbers leest de motie voor aan groep acht (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) Hier staat binnenkort ook een PMD-container (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

Thuis konden de kinderen in Zeijen al afval scheiden, maar op de basisschool nog niet. Daar moet verandering in komen, dacht groep acht van OBS De Zeijer Horst.

Geschreven door Marjolein Knol

"Kinderen vroegen steeds vaker waar ze hun plastic weg moesten gooien op school", vertelt juf Marjan Roenhorst van groep acht. Dit ging zelfs zo ver dat twee leerlingen het overgebleven plastic van een verjaardagstraktatie zelf maar mee naar huis namen. "Want daar kunnen we het wel scheiden", aldus de twaalfjarige Annemée.



'Jo eh neffie'

Dat kan zo niet, vond juf Marjan. Ze gaf de kinderen de opdracht om een zakelijke brief op te stellen naar zowel de politiek als de pers. Met allemaal formele woorden, zoals 'mijnheer'. En: 'geachte'. "We mochten dus niet schrijven: 'Jo eh neffie", vertelt Robin (11) lachend.



In die brief vragen de leerlingen of de gemeente hen wil helpen om afval te kunnen scheiden. "We hopen dat u iets met ons verzoek doet. Met vriendelijke groet, groep acht." Zo staat in de brief.



En dat heeft effect. Binnen een paar uur reageerden drie politieke partijen en vanavond ligt er een motie voor de wethouder. In die motie staat dat alle politieke partijen willen dat de basisschool straks plastic kan scheiden en dat de basisschool daarnaast een composthoop krijgt.



Een bijzondere actie, ook voor de gemeenteraad. Want sinds de verkiezingen liggen de politieke partijen vaak met elkaar overhoop. "Soms lijkt het net of we ruzie met elkaar hebben", vertelt CDA-fractievoorzitter Hanneke Wiersema vanmorgen aan groep acht. "Maar dat hoort gewoon bij het debat hoor."



Zelf verantwoordelijk

Vanmorgen bezochten verschillende raadsleden de groep om uit te leggen wat voor effect hun brief heeft gehad en dat ze hen graag helpen. Ook wethouder Henk Lammers (CDA) is enthousiast. "Als kinderen hier zo enthousiast over zijn, kun je niet anders dan ze tegemoetkomen", zegt hij. En dat is niet vanzelfsprekend, want eigenlijk is dit helemaal geen taak van de gemeente.



De school is namelijk zelf verantwoordelijk voor haar afval, net als bedrijven, zorginstellingen en boeren. Lammers: "Daar moeten ze zelf afspraken over maken en geld voor neertellen, want dat is niet gratis." Gelukkig voor de basisschool vond de wethouder ruimte in de regelgeving. De gemeente zet binnenkort een PMD-container bij de school.



Andere basisscholen in de gemeente kunnen ook zo'n container krijgen, als ze ernaar vragen.