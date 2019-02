Deel dit artikel:













In het museum in Coevorden is sinds dit weekend de tentoonstelling verborgen ambachten te zien. Het draait om ambachten die vroeger samengingen met het boerenleven in Drenthe, maar nu grotendeels verdwenen zijn.

Het gaat onder meer om spinnen, boterkarnen en klompen maken. En wist je dat schaapherders vroeger altijd de hei op gingen met een breiwerkje? Aaldert Oosterhuis komt er meer over te weten.