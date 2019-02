Deel dit artikel:













Op Tjak: Energieneutrale sociale huurwoningen Op Tjak: Energieneutrale sociale huurwoningen

Op park Diepstroeten in Assen worden 30 energieneutrale woningen opgeleverd. En het gaat om sociale huurwoningen.

Voor Actium is dit het eerste project waar sociale huurwoningen volledig gasloos zijn. Voor de woningcorporatie ook een proef, want is dit een succes, dan gebeurt het wellicht op meer plekken. Aaldert mag met Actium binnenkijken in een van de huizen. Want wat maakt dit huis energieneutraal?