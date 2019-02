Deel dit artikel:













Advocaat Grittenborgh-ontsnapper: Na 23 jaar tijd om tbs te beëindigen OM eist verlenging tbs (foto: RTV Drenthe)

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag in de rechtbank in Assen één jaar tbs-verlenging tegen de man (48) die in 1993 met geweld uit gevangenis De Grittenborgh in Hoogeveen ontsnapte. Zijn advocaat wil dat de tbs-behandeling na 23 jaar wordt beëindigd.

Advocaat Niek Heidanus was vanwege zijn opleiding in De Grittenborgh op 6 januari 1993 toen daar drie gevangenen, onder wie zijn huidige cliënt, ontsnapten. “Ik ken mijn cliënt al heel wat jaren en heb veel positieve ontwikkelingen gezien.” De uit Rotterdam afkomstige tbs’er kan volgens Heidanus ook op een andere manier, met meer vrijheid, worden begeleid.



Gijzeling

De gewelddadige ontsnapping van de man met twee medegevangenen uit De Grittenborgh kwam in 1993 groot in het nieuws. De Rotterdammer, die vastzat voor een bankoverval, besprong met twee andere mannen twee vrouwelijke bewakers en staken ze neer. Een mannelijke collega die de twee te hulp schoot, raakte ook gewond. De drie gevangenen namen de gewonde vrouwen in gijzeling, waarop hun collega’s de deuren openden, zodat het trio kon ontsnappen.

De destijds 23-jarige man meldde zichzelf na twee dagen weer bij justitie, nadat hij contact had gezocht met zijn advocaat. In december 1994 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot een paar jaar cel en tbs.



Boksen en koken

De Rotterdammer, die leidt aan schizofrenie, woont inmiddels al jarenlang in Zuidlaren. Hij zit nu op een resocialisatieafdeling van Lentis, waar hij wordt voorbereid op terugkomst in de maatschappij. Hij bokst ook buiten de kliniek en kookt geregeld bij kennissen van de boksclub. Zolang hij zijn medicijnen neemt, wordt begeleid en niet teveel blowt, gaat het goed met de man, zeggen zijn behandelaars.



Zij adviseren ook om de tbs niet langer te verlengen. De man kan ook worden behandeld en begeleid met een zogenoemde rechterlijke machtiging. Hij valt dan niet langer onder het strafrecht, krijgt hij meer vrijheid en kan over ruim een jaar waarschijnlijk begeleid gaan wonen buiten de kliniek in Zuidlaren.



Mishandeling

Het OM vindt dat nog te vraag. De officier van justitie benadrukte dat de man nog gemakkelijk kan terugvallen in agressief gedrag. In mei vorig jaar mishandelde hij volgens haar een medebewoner uit de kliniek. Daarvoor verschijnt hij volgende maand voor de rechter.



Of zijn tbs opnieuw verlengd wordt of niet, bepaalt de rechtbank over twee weken.