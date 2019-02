Opnieuw kamervragen verduurzaming sportclubs door reportage RTV Drenthe

Noordelijk Tweede Kamerlid William Moorlag wil dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken werkbare regels en voorwaarden bedenkt voor sportclubs die zelf duurzame energie op willen wekken.

Die regels en voorwaarden moeten voor een lange tijd gelden, anders kunnen sportclubs nooit zulke grote investeringen doen. Laat staan het rendement ervan halen.Moorlag is al langer bezig met de kwestie, maar ziet in een reportage van RTV Drenthe aanleiding om opnieuw kamervragen te stellen . In de reportage is het sportpark van Wijster te zien dat helemaal zelfvoorzienend wil worden, maar dat nu niet kan. Wijster is één van de vele voorbeelden Drentse sportclubs zijn het zat. Ze willen zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen, maar inmiddels worden ze op drie manieren flink tegen gewerkt: Er is geen capaciteit op het stroomnet. De financieel gunstige salderingsregeling dat je in de zomer als sportclub weinig stroom nodig hebt kunt stroom kunt verkopen en die in de winter voordelig terug kunt kopen verdwijnt.En dan gaat de BTW-teruggave op de aanschaf van zonnepanelen ook nog eens veranderen. Dit wordt een subsidieregeling die sportclubs achteraf kunnen aanvragen en waarvan niet zeker is of de subsidie wordt toegekend.PvdA-kamerlid Moorlag ziet dat sportverenigingen daardoor onzeker en terughoudend worden over de aanschaf van zonnepanelen. Het kamerlid vindt dat dit schadelijk is voor het tempo van verduurzaming van sportclubs.Minister Wiebes heeft inmiddels gezegd dat de salderingsregeling nog een extra jaar blijft bestaan omdat een nieuw regeling nog niet goed is uitgewerkt, maar Moorlag vraagt zich af wanneer de minister zijn zaakjes op orde heeft en er duidelijkheid komt voor sportverenigingen. Want hetzelfde geldt volgens voorlag voor de nieuwe subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen.Moorlag wil dat Wiebes in overleg gaat met de sportclubs. Doel: onzekerheid weg nemen en werkbare oplossingen voor sportverenigingen die willen verduurzamen.