'Realisme en gezond verstand nodig bij klimaatakkoord'

Het voorlopige klimaatakkoord schiet tekort. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is meer realisme en gezond verstand nodig in de uitvoering.

Dat schrijven de twaalf lijsttrekkers van het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen in een opiniestuk in De Telegraaf. De Drentse CDA-gedeputeerde en lijsttrekker Henk Jumelet is een van de ondertekenaars."We willen heel veel werk maken van het klimaat, maar we zeggen ook het moet haalbaar, betaalbaar en realistisch zijn en daar twijfelen we aan." Vooral als we luisteren naar de mensen op straat die zich zorgen maken en zich afvragen wat ze allemaal wel niet moeten betalen en wat ze moeten doen", aldus Jumelet.Jumelet benadrukt dat we verantwoordelijk zijn om de aarde goed door te geven aan de volgende generatie, maar hij vindt wel dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. "Moeten we allemaal elektrisch gaan rijden en een warmtepomp kopen voor ons huis? Wat kost dat wel niet. Mensen hebben soms al moeite om een tweedehands auto te kopen en de eindjes aan elkaar te knopen."Nederland moet ook niet vooruitlopen op de rest van Europa vindt Jumelet. "Nederland is een klein land en als wij Europees sneller gaan en voorop gaan lopen, prijzen we ons ook uit de markt, omdat de concurrentiepositie van mkb’ers en grote bedrijven verslechtert."