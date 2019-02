Brink promoot Drentse spoorplannen in Den Haag

Een spoorlijn van Emmen naar het Duitse Rheine en een snellere treinverbinding van het Noorden naar de Randstad. Dat zijn de speerpunten van de provincie Drenthe voor de toekomst van het spoor in Drenthe.

Gedeputeerde Henk Brink bespreekt de plannen vandaag met staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.Brink probeert de politiek in Den Haag enthousiast te maken voor de lijn Emmen-Rheine. Om het project verder te brengen, moet het deel gaan uitmaken van de Internationale spooragenda reizigers. Op die lijst staan alle huidige en in de toekomst kansrijke internationale treinverbindingen van Nederland.Aanleiding voor hernieuwde interesse in dit stuk spoor is het plan van de Duitsers om de spoorverbinding tussen Bad Bentheim en Neuenhaus in ere te herstellen. Deze ontwikkeling biedt, met een relatief geringe investering, de mogelijkheid om een doorgaande reizigersverbinding tussen Emmen en Rheine te realiseren. De regionale en lokale overheden aan weerszijden van de grens hebben vorig jaar gezamenlijke de intentie uitgesproken om zich in te zetten voor deze spoorlijn.Brink zal later vandaag ook plaatsnemen aan de nationale spoortafel. Daar zal het plan voor een snellere treinverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad worden besproken. Het doel is om voor 2030 de reistijd naar Noord en Oost-Nederland met een half uur te verkorten.Vorige week werd een proef uitgevoerd met een trein die van Groningen via Zwolle naar Den Haag reed. Op korte termijn moet dat al een kwartier tijdwinst opleveren. Er zal ook nog een proef worden uitgevoerd over hetzelfde traject maar dan met een stop in Assen.