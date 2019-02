Zuidlaren mag (opnieuw) meedenken over toekomst dorp

Bewoners van Zuidlaren mogen binnenkort meedenken over de toekomst van het centrum van het dorp. De gemeente Tynaarlo laat de meningen van de bewoners peilen door onderzoeksbureau Citisens. Kosten: 1,5 ton.

Dat besloot een meerderheid van de gemeenteraad dinsdagavond.Uit een eerdere enquête bleek al dat inwoners willen dat de parkeermogelijkheden, de verkeersdruk en het supermarktaanbod worden verbeterd. Hoe dit precies moet gaan veranderen, moet blijken uit het onderzoek.Dit zogeheten 'participatieplan' is een volgende stap in een al langlopend proces. Dat komt onder meer door het braakliggende stuk grond van de voormalige Prins Bernardhoeve, waar al tijden over wordt gesproken.Zo sleepte de Albert Heijn de gemeente voor de rechter, omdat ze hier een tijdelijke supermarkt wil bouwen. De rechter doet donderdag uitspraak.Bewoners mogen in het onderzoek van Citisens ook iets vinden over de toekomst van het braakliggende stuk grond. Maar dat is niet makkelijk, want er zijn in 2015 al een paar afspraken over gemaakt. Zo staat op papier dat op het voorste gedeelte van het terrein een supermarkt, appartementen en een zorgcentrum mogen komen.Gemeentebelangen diende nog een amendement én motie in om van deze oude plannen af te komen. Zonder dit plan kunnen bewoners namelijk echt vrij meedenken over de toekomst van het dorp, zo stelde raadslid Hilde Kamminga. Het mocht niet baten; alleen de VVD stemde voor dit voorstel.