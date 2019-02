Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw uit Nieuw-Weerdinge vrijgesproken van betrokkenheid hennepkwekerij Er is geen bewijs van betrokkenheid van de vrouw (foto: Pixabay)

Een 55-jarige vrouw uit Nieuw-Weerdinge is door de politierechter in Assen vrijgesproken van betrokkenheid bij een hennepkwekerij in haar woning. Ook vond de rechter betrokkenheid bij diefstal van stroom niet bewezen.

In april vorig jaar kwam er bij Meld Misdaad Anoniem een melding binnen over een hennepkwekerij in de woning van de vrouw in Nieuw-Weerdinge. Er was volgens de melder al een poosje een sterke hennepgeur te ruiken. De politie vond op de zolder van de woning 153 plantenpotten. In de schuur werden nog eens 173 potten aangetroffen. De kwekerij was niet meer actief, maar de politie vermoedt dat er meerdere oogsten zijn geweest.



Niks misdaan

Naast de vrouw woonde ook de zoon van haar ex-partner in de woning. Zowel de ex-partner, als zijn zoon zijn beiden eerder veroordeeld voor overtredingen van de Opiumwet. De vrouw heeft een blanco strafblad en ontkent betrokken te zijn bij de hennepkwekerij. In de rechtbank verklaarde ze er niets vanaf te weten: “Ik heb niks misdaan. Ik kwam nooit op zolder en heb ook nooit wat geroken. Ik heb het juist altijd afgehouden.”



Niet genoeg bewijs

Zowel de officier van justitie als de politierechter zagen niet genoeg bewijs voor betrokkenheid bij de hennepkwekerij. De rechter sprak de vrouw daarop vrij. “Er is een hennepkwekerij aangetroffen, maar onduidelijk is wanneer de kwekerij er zat, hoe lang en welke rol u had. Ik weet dat uw ex-partner en zijn zoon op gezette tijden dik in de hennep zitten.”



Vorderingen

Vanwege de vrijspraak hoeft de vrouw geen deel te betalen van de vordering van Enexis van bijna 2000 euro. Hetzelfde geldt voor de ontnemingsvordering van ruim 33.000 euro.