Drentse jurist: Defensiemeldpunt heeft schijn tegen

De Drentse jurist Ferre van de Nadort en veteranen die ziek zijn door burnpits, hebben kritiek op het gisteren geopende Defensiemeldpunt burnpits. Ze zetten vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het meldpunt en de vertrouwelijkheid.

Het Defensiemeldpunt is bedoeld voor militairen en ex-militairen met gezondheidsklachten, mogelijk veroorzaakt door rook van burnpits. Defensieminister Ank Bijleveld beloofde vorige week in de Tweede Kamer zo'n meldpunt in te stellen.Het zou volgens de minister een extern en onafhankelijk meldpunt worden. Daarom is het ondergebracht bij de Stichting CAOP, wat staat voor Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Deze club doet vaak klussen voor rijksoverheid. Op de website van het nieuwe meldpunt staat dat het CAOP geen persoonsgegevens doorgeeft, en alles ook vertrouwelijk behandelt. Maar jurist Van de Nadort uit Beilen en slachtoffers die zich bij hem meldden, hebben daar grote twijfels over.Van de Nadort: "Hoezo is deze club echt onafhankelijk. In het bestuur van het CAOP zit de voormalig Hoofddirecteur Personeel Defensie, die in 2010 ook als contingentscommandant in Kandahar in Afghanistan zat. Hij moet toentertijd op de hoogte zijn geweest van burnpits en moet ervan geweten hebben dat ovens van Defensie voor afvalverbranding daar helemaal niet werkten. Zo iemand zit nu bij dat zogenoemde onafhankelijke Defensiemeldpunt."Naast hem zit volgens Van de Nadort ook nog de Directeur Werkgeverszaken van Defensie in het stichtingsbestuur. "Daarmee wordt de schijn van partijdigheid gewekt", aldus Van de Nadort en een groep veteranen.Ze stellen dat Defensie 'niet heeft geleerd uit het verleden'. Met de betrokkenheid van een oud-commandant bij het nieuwe Defensiemeldpunt burnpits, zien ze gelijkenissen met eerdere fouten rond de zaak met de Chroom-6."Ook toen koos Defensie ervoor een oud-commandant aan te stellen als onderzoeksleider van het onderzoek naar de kankerverwekkende chroomverf. Toen bekend werd dat hij jarenlang een hoge leidinggevende was op vliegbasis Twente, moest hij zich terugtrekken", aldus Van de Nadort.De jurist was in november initiatiefnemer van het meldpunt burnpit.nl . Honderden militairen en veteranen hebben zich daar gemeld, van wie er ruim 200 gezondheidsklachten hebben. Daaronder zit ook een aantal Drentse militairen. Zij vinden dat ze door Defensie niet serieus genomen worden met hun klachten.