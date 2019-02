Assen houdt hoofd koel na uitgelekte brief Formule 1

ASSEN - Ondanks dat er bij RTL Nieuws vanavond een brief is opgedoken rondom de Formule 1-discussie in Nederland, blijft de organisatie in Assen rustig.

In de brief van het Formula One Management aan het Circuit van Zandvoort staat te lezen dat het circuit in Noord-Holland tot 31 maart de tijd heeft om met een dichtgetimmerd plan voor een Grand Prix te komen. Lukt dat niet dan kijkt de Formule 1-organisatie naar "andere steden, landen en regio's buiten Nederland", valt er te lezen.Maar Jos Vaessen, de voorzitter van de stichting, die de Formule 1 naar Assen probeert te halen, reageert lauw op het nieuws. "Wij kenden de brief niet. Het is wel verrassend dat de brief juist vandaag naar buiten komt. Net na het nieuws van minister Bruins dat Zandvoort geen geld van het kabinet krijgt voor de organisatie van een Grand Prix. Daarnaast gaat het om een vertrouwelijke brief. Het is niet netjes dat die naar buiten komt", reageert Vaessen."Wij hebben vrijdag contact gehad met de FOM in Londen en hebben ze verteld dat het voor ons ook krap wordt als we pas eind maart weer verder kunnen praten. Daarom hebben ze ons nu weer uitgenodigd voor een gesprek. Het wordt eind februari of begin maart", laat Vaessen weten. "Als we niet meer in de race zouden zijn, zou deze afspraak overbodig zijn."Zandvoort heeft een pittige week achter de rug. De financieel directeur van het circuit is na 27 jaar opgestapt omdat hij zich niet kan vinden in de visie en werkwijze van het circuit. Daarnaast liet Heineken nadrukkelijk weten niet samen te werken met promotors van een eventuele Nederlandse Grand Prix. Zij zijn alleen sponsor van de FOM. En vanmiddag liet minister Bruno Bruins dus weten dat ook de overheid financieel niet bij zal dragen in de organisatie van een Grand Prix.Het Circuit van Zandvoort heeft oud CDA-politicus en oud-staatssecretaris van Defensie Jack de Vries in de arm genomen als adviseur. Hij was voorlichter van de CDA-fractie, persoonlijk politiek adviseur van CDA-leider en premier Jan Peter Balkenende en campagneleider voor het CDA.