Politie waarschuwt Jan Huzen: Stop met graven naar Willeke Dost

De politie dreigt met stappen tegen amateurspeurder Jan Huzen van de groep Zoekactie Willeke Dost. Hij mag niet meer bij de boerderij in Koekange komen, waar Willeke ooit woonde. Ook moet hij ophouden mensen aan te zetten tot strafbare feiten.

Dat staat in een brief die Huzen vanmiddag na een gesprek met de politie overhandigd kreeg.Huzen dreigde zelf weer te willen graven achter de boerderij van het pleeggezin, waar Willeke tot haar verdwijning op 15 januari 1992 woonde. "Desnoods met de botte bijl", stelde hij. Hij deed daarvoor al een oproep voor hulp.Huzen wilde dat politie en justitie opnieuw gingen graven op een verdachte plek achter de boerderij. Nieuwe grondradarbeelden zouden daar aanleiding toe geven, zo vindt Huzen. Maar gisteren maakte de politie bekend niets te zien in een nieuwe graafactie.Huzen roept op Facebook via Zoekactie Willeke Dost op toch zelf te gaan graven. Hij zou een cordon mensen nodig hebben, om een tijdje ongestoord te kunnen werken. Ook zint hij op andere acties, om hoe dan ook toch de grond te bekijken. Hij is ervan overtuigd dat Willeke destijds om het leven is gebracht en in het weiland achter de boerderij is begraven.De politie schrijft in de brief. "In het kader van de openbare orde zult u de media niet opzoeken, met de intentie mensen aan te zetten tot strafbare feiten." Volgens de politie maakt Huzen zich schuldig aan erfvredebreuk, zodra hij zich op het terrein in Koekange begeeft. "Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan zullen we nadrukkelijk overwegen om stappen tegen u te nemen."