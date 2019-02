Wethouder gemeente Tynaarlo loog over afspraak supermarkten Zuidlaren

Heeft de gemeente Tynaarlo nu wel een afspraak om drie nieuwe supermarkten te plaatsen in Zuidlaren of niet? Wethouder René Kraaijenbrink zei twee weken geleden van niet. Nu blijkt dat die uitspraak niet klopt.

Er wordt tijdens de gemeenteraad in Tynaarlo vaak gesproken over de komst van supermarkten op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve. Uiteindelijk sleepte de Albert Heijn de gemeente voor de rechter , omdat ze een tijdelijke supermarkt wil bouwen op het PBH-terrein. De rechter doet morgen uitspraak.

"U loog", zegt PvdA-fractievoorzitter Koos Dijkstra tijdens de raadsvergadering gisteravond. Hij windt er geen doekjes om. Volgens hem is het niet de eerste keer dat de wethouder niet eerlijk zegt waar het op staat. Dijkstra: "En het deugt niet dat we daar achter moeten komen door schriftelijke vragen te stellen."Die vragen werden gesteld door de VVD. Hun huidige fractievoorzitter Nina Hofstra maakte twee jaar geleden als wethouder afspraken met drie supermarkten. De gemeente stelde toen een zogeheten intentieovereenkomst op waarin staat dat de Jumbo, Albert Heijn en Aldi in de toekomst mogen neerstrijken op het voormalige terrein van de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren.Volgens de huidige wethouder René Kraaijenbrink is deze intentieovereenkomst echter niet meer geldig. Tenminste, dat zei hij tijdens de raadsvergadering van twee weken geleden. "De overeenkomst geldt niet meer wat de gemeente betreft." Daar komt de gemeente nu op terug. "De wethouder ging te kort door de bocht met die uitspraak", zo schrijft het college van burgemeester en wethouders.De afspraak met de supermarkten is dus gewoon geldig. Wel schrijft het college de afspraak met de supermarkten in de toekomst alsnog te willen beëindigen, in goed overleg."De wethouder schaadt met deze uitspraak het vertrouwen van inwoners, ondernemers en de gemeenteraad", zo stelt de PvdA. Maar tot een motie van wantrouwen komt het niet. De partij vraagt om verbetering.Wethouder Kraaijenbrink wilde niet reageren en neemt de uitspraken van raadslid Dijkstra 'voor kennisgeving aan'.