Maatschappij van Weldadigheid moet beter communiceren over bomenkap De Maatschappij van Weldadigheid moet van de gemeente beter communiceren (foto: Fred van os)

De Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord krijgt een tik op de vingers van de gemeente Westerveld. Ze heeft slecht gecommuniceerd over de bomenkap rondom Wilhelminaoord.

Geschreven door Andries Ophof

En dat de communicatie rondom bomenkap gebrekkig is, is volgens DSSW/SW-fractievoorzitter Geke Kiers niet de eerste keer. "Wij zijn heel erg teleurgesteld dat dit weer gebeurt."



'Geen enkele communicatie'

De partijen PvdA en ook Progressief Westerveld stelden vragen over het plan van de Maatschappij van Weldadigheid om zo'n honderdvijftig bomen te kappen. Ook vanuit de inwoners van de koloniedorpen kwamen bezwaren.



Het gaat onder andere om opschot langs de slootkant aan de Koningin Wilhelminalaan in Wilhelminaoord, maar ook de eiken die langs een zandweg staan. Volgens de Maatschappij wordt de zandweg opgeknapt en worden er nieuwe bomen geplant. De eiken die er nu staan, staan schots en scheef en groeien ook scheef.



Alle alarmbellen rinkelen

Wethouder Henk Doeven beaamt dat de Maatschappij steken heeft laten vallen. "Alle alarmbellen gaan vanaf nu af als er weer een verzoek voor bomenkap binnenkomt van de Maatschappij van Weldadigheid."



Volgens Doeven was er geen communicatie. "Bij ons sloeg de schrik ons ook om het hart toen we op de hoogte werden gesteld." Er gaat vandaag een brief richting de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord waarin Westerveld kritiek uit over de gang van zaken.



Kap deel van de bomen gaat niet door

In deze brief staat onder andere dat de kap van de eiken langs een zandweg tussen de Koningin Wilhelminalaan en de Hooiweg voorlopig niet doorgaat. "Daar moet een betere onderbouwing voor komen."



PvdA-raadslid Henri Jansen, zelf indiener van vragen, nam het op voor de Maatschappij. "De directeur van de Maatschappij van Weldadigheid is voor ons en voor de dorpsgemeenschap van Wilhelminaoord door het stof gegaan. De directeur heeft ons verzekerd dat het niet meer op deze wijze zal gebeuren."