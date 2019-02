Jos Vaessen: Wij hebben de financiën voor de Formule 1 wél rond

Formule 1-liefhebbers raken er niet over uitgepraat: komt de Grand Prix nou naar Nederland of niet? En als 'ie naar Nederland komt, wordt de race dan gereden in Zandvoort? Of gaat het ze daar niet lukken en is Assen aan de beurt?

Gisteravond lekte een brief over Zandvoort van de Formula One Management (FOM) uit. De badplaats heeft tot 31 maart de tijd om met een waterdicht plan voor een Grand Prix te komen. Als dat niet lukt, kijkt de FOM 'naar andere steden, landen en regio's buiten Nederland', zo staat in de brief van 13 december vorig jaar.Staat Assen dus buitenspel? Veel mensen trekken die conclusie wel. Maar hoe kijken ze daar in Assen naar? We stelden een paar vragen aan Jos Vaessen, die voorzitter is van de stichting die de races naar Drenthe probeert te halen."Mij krijg je niet zo snel gek, hoor. Je moet deze brief in perspectief zien. We hebben nog altijd goede contacten met de FOM. Er zijn ook afspraken gemaakt. De FOM heeft in november besloten dat Zandvoort de voorkeur krijgt, vanwege de(de geschiedenis die het circuit heeft met de Formule 1, red.) en omdat het dicht bij Amsterdam ligt. Zandvoort heeft ervoor gekozen om een verzoek bij het kabinet in te dienen voor een jaarlijkse subsidie van 5 miljoen euro. En dat verzoek is ondersteund door de FOM met een stevige aanbevelingsbrief. Dat is het. Meer niet.""In de brief van 13 december staat helemaal niet dat wij niet meer meedoen en dat wij uitgeschakeld zijn. We hebben daarna ook nog contact gehad met de FOM en over een week of drie zijn we in Londen om verdere besprekingen te voeren. Het is in ieder geval zo dat wij de bevestiging hebben gekregen dat als Zandvoort niet aan de criteria kan voldoen, dat Assen dan aan de beurt is.""Tja... Onze gegevens, correspondentie en afspraken wijzen ook anders uit. Een paar weken geleden was er een vergadering van de organisatoren van 2019. Toen werd ook gevraagd hoe het er met Nederland voor staat. Ook werd gevraagd waar geracet gaat worden. Toen is gezegd dat het besluit nog niet is gevallen. Wij hebben ook zo'n mail gekregen: er is nog niks beslist, alles is nog open, maar Zandvoort heeft de prioriteit en tot 31 maart de tijd om de miljoenen bij elkaar te krijgen.""Het is wel heel raar dat de brief naar buiten komt op de dag dat het verzoek aan het kabinet is afgewezen. Het is ook een vertrouwelijke brief. Als iets vertrouwelijk is, hoor je je daar ook aan te houden. Dit is niet netjes. Ik vind dit heel merkwaardig en ook niet netjes naar de FOM. Maar volgens is er met deze brief niets veranderd.""We gaan gewoon door. In Assen hebben we de financiën wel rond. Over een paar weken gaan we naar Londen, dan spreken we ook over de voorwaarden. Want mocht het Zandvoort niet lukken, dan willen we op 31 maart klaar zijn om meteen door te stomen. We hebben straks nog maar een jaar de tijd, dus we willen niet blijven wachten."