Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Borger-Odoorn koopt schilderij van Wobbe Alkema Het schilderij komt eerst in het gemeentehuis in Exloo te hangen (foto: archief RTV Drenthe)

De gemeente Borger-Odoorn gaat een schilderij aankopen van de in Nieuw-Buinen geboren kunstenaar Wobbe Alkema. De in 1984 overleden schilder geldt als een belangrijk animator van de moderne kunst.

Geschreven door Steven Stegen

Wethouder Albert Trip ziet de aankoop als een buitenkans. “Alkema maakte deel uit van kunstenaarsvereniging De Ploeg, dat onlangs het 100-jarig bestaan vierde. Het schilderij dat wij aankopen, is nu nog in het bezit van de familie van Alkema, maar die is bereid het aan ons te verkopen.”



Wobbe Alkema maakte het schilderij met de titel Hemellichamen en sterrenhemel in 1951. De overdracht vindt binnenkort plaats. Het doek komt vervolgens eerst in de hal van het gemeentehuis in Exloo te hangen. “Maar we willen het uiteindelijk een plaats geven in zijn geboorteplaats Nieuw-Buinen”, aldus wethouder Trip.



De gemeente betaalt 4500 euro voor het schilderij.