Kunstenares Roos Nagtegaal (96) overleden

Kunstenares Roos Nagtegaal-Bosnak is op 96-jarige leeftijd overleden. De schilderes, die onder meer bloemen, landschappen en portretten schilderde, woonde bijna vijftig jaar in Bruntinge.

Ze hanteerde verschillende stijlen, zowel impressionistisch als expressionistisch en schilderde en exposeerde tot op hoge leeftijd.Nagtegaal werd op 22 oktober 1922 geboren in Berlijn als dochter van een Duitse moeder en een joods-Nederlandse vader. Sinds 1933 woonde ze in Nederland. Tijdens haar studie schilderkunst, die ze tijdens de Tweede Wereldoorlog volgde, ontmoette ze kunstenaar Jan Nagtegaal. Hij was een van haar leraren. In 1943 trouwde ze met hem.Na het overlijden van haar man bleef Roos Nagtegaal in Bruntinge wonen. Na een inbraak in 2014 werd de hoogbejaarde kunstenares daar in december 2015 slachtoffer van een overval. Op klaarlichte dag belden twee mannen bij haar aan. Toen ze de deur opende, hield een van de twee haar vast, terwijl de ander Chinees porselein en een schilderij van Jan Nagtegaal stal.De kunstenares was niet bang aangelegd en probeerde tijdens de overval de man die haar vasthield een knietje te geven in een poging los te komen. Negen maanden na de overval werden drie verdachten opgepakt. Het schilderij van haar man werd teruggevonden.Wat haar wel goed deed, was dat een van de daders haar vanuit de gevangenis een excuusbrief schreef. De mannen uit Noord-Holland werden veroordeeld tot 2,5 en ruim 7 jaar gevangenisstraf.Roos Nagtegaal-Bosnak overleed afgelopen maandag in Ansen. Ze wordt zaterdag begraven.