Bekeravontuur E&O na één duel over De focus bij de formatie van Henk Smeenge kan op de competitie (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De dames van E&O zijn in de achtste bekerfinale uitgeschakeld. In Amsterdam was de opleidingsploeg van VOC met 26-18 te sterk.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Doordat E&O vorig jaar in de eredivisie actief was, stroomde de formatie van Henk Smeenge in bij de laatste zestien. In de achtste bekerfinale werd de eerste divisionist uit Emmen gekoppeld aan VOC 2.



Dinsdagavond ging E&O ten onder tegen de thuisploeg. De opponent uit de hoofdstad is in competitieverband op een niveau lager actief: de tweede divisie.



Degradatiestreep

Zo is het bekeravontuur van de groen-witten na één duel over. De focus bij E&O kan op de competitie. Met zes duels te gaan staan de jongedames van Smeenge één punt boven de degradatiestreep.