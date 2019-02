Deel dit artikel:













Tekort bestuursleden molen Veenoord opgelost De molen in Veenoord (foto: RTV Drenthe) Bij de molen worden binnenkort weer activiteiten georganiseerd (foto: RTV Drenthe)

Het bestuur van de beheerstichting van de molen Nooitgedacht in Veenoord is na lange tijd weer compleet. Dat betekent dat er binnenkort ook weer activiteiten in en rond de molen worden gehouden.

Geschreven door Janet Oortwijn

Door een tekort aan bestuursleden lukte het sinds november afgelopen jaar niet meer om activiteiten te houden.



Het nieuwe bestuur gaat binnenkort brainstormen over de nieuwe ideeën voor activiteiten. De week voor Pasen wordt waarschijnlijk een palmpasenoptocht gehouden bij de molen.



In het verleden werden ook muzikale bijeenkomsten gehouden bij de molen en was hij betrokken bij de Nationale Molendag en de Kunst- en Cultuurroute in Nieuw-Amsterdam-Veenoord. Als er geen nieuwe bestuursleden bijgekomen waren, konden dit soort activiteiten dit jaar niet meer doorgaan.



De molenstichting kampte in het verleden al langer met een tekort aan bestuursleden. Nadat er afgelopen september opnieuw bestuursleden stopten, werd de situatie nog penibeler.