DENK vliegt kandidaten in voor Statenverkiezingen Tweede Kamer-fractievoorzitter Tunahan Kuzu (foto: ANP / Bart Maat)

DENK heeft de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten bekendgemaakt. Lijsttrekker is Keziban Ince, die op de partijwebsite wordt vermeld als secretaris van het partijbureau. In Drenthe is ze niet bekend.

Gladys Albitrouw staat als tweede op de lijst, maar volgens haar Twitter-account woont ze in Rotterdam. De nummer drie, Naomi van Tellingen, komt uit Emmen.



Om verkiesbaar te zijn voor Provinciale Staten moet je in Drenthe wonen of je moet van plan zijn om te verhuizen. Woordvoerder Martin de Bruin van het hoofdstembureau in Assen meldt dat "de kandidaat op de dag dat de kandidatenlijsten worden ingeleverd een verklaring van voorgenomen vestiging moet overleggen. Dit wil zeggen dat hij of zij bij een eventuele benoeming naar zal Drenthe verhuizen. Alle kandidaten waar bovenstaande bij speelt hebben een dergelijke verklaring overgelegd."



Minstens één zetel

De partij wil in Drenthe minstens één zetel halen. Wat de speerpunten van DENK in Drenthe zijn, is nog niet bekend. Volgens de partij wordt het verkiezingsprogramma 'op korte termijn bekendgemaakt'.



Op vrijdag beslist het centraal stembureau in elke provincie welke partijen voldoen aan de voorwaarden en daadwerkelijk mogen meedoen. Dan worden ook de kandidatenlijsten definitief vastgesteld.