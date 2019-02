Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweer redt glazenwasser op grote hoogte Het bakje van de glazenwasser wilde niet meer omlaag (foto: Persbureau Meter) Op grote hoogte stapte de glazenwasser over naar het bakje van de brandweer (foto: Persbureau Meter)

Een glazenwasser belandde vanochtend in Assen in een situatie waar veel mensen nachtmerries van krijgen. Terwijl hij op grote hoogte de ramen van een flat aan de Stationsstraat aan het wassen was, ging zijn bakje niet meer omlaag.

De man kreeg de hoogwerker niet meer in beweging en belde de brandweer om hem uit zijn benarde positie te bevrijden. Twee brandweermannen gingen met een andere hoogwerker naar boven. Daar stapte de glazenwasser koelbloedig uit zijn bakje over naar de brandweer.



Met de schrik nog in de benen stond hij even later weer op de grond.