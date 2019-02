'Het dak ging eraf toen de foto viraal ging'

Een klein, maar wel onmiskenbaar succesje dankzij Drentse technologie. De foto waarop de aarde vanaf de achterkant van de maan te zien is, is een hit op internet.

Een kleine Chinese satelliet maakte de foto zondag. Om het zwakke signaaltje van de satelliet te ontvangen was de radiotelescoop in Dwingeloo nodig. “Dit is de eerste keer dat de gehele maan erop staat”, zegt Tammo Jan Dijkema van CAMRAS.Dijkema werkt bij ASTRON en is hobbyist bij de radiotelescoop van CAMRAS: “Het dak ging eraf toen we ontdekten dat de foto viraal ging. Hij is inmiddels 200.000 keer bekeken en heeft 1000 retweets.”Helaas is de foto niet heel scherp. “Dit gaat niet veel nieuwe wetenschappelijke inzichten geven. Er zijn immers veel betere foto’s van bijvoorbeeld NASA”. De camera aan boord van de satelliet is niet van een heel erg hoge kwaliteit.De satelliet is gebouwd door studenten op een Chinese universiteit. “Die studenten hebben geleerd hoe ze een satelliet en een camera moeten bouwen. Wij hebben geleerd hoe we zo’n foto moet ontvangen”, zegt Dijkema“De samenwerking met de Chinese universiteit gaat nog even verder tot augustus. De komende periode downloaden we elke week foto’s van de satelliet.” Dit zal niet de laatste foto zijn die de radiotelescoop in Dwingeloo zal ontvangen.