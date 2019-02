Deel dit artikel:













Radio Westerbork #4: Verhalen van dochters van Auschwitz-gevangenen Radio Westerbork #4: Verhalen van dochters van Auschwitz-gevangenen

In deze podcast van Radio Westerbork staan kinderen van Joodse gezinnen tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal. Rozette Kats werd in 1942 geboren in Amsterdam. Haar ouders besluiten onder te duiken, maar ze worden verraden. Ze overleven de oorlog niet. Ook Monica van Rijn is te gast. Zij werd na de oorlog geboren als dochter van Joodse ouders. Haar ouders overleefden bij elkaar meer dan 15 concentratiekampen waaronder Auschwitz. Van Rijn vertelt over het leven na de oorlog. Ook horen we Guido Abuys conservator van het Herinneringscentrum. Hij vertelt onder meer over de tentoonstelling over Auschwitz in Westerbork. We sluiten af met een column van commissaris van de koning Jetta Klijnsma.

Gasten

Rozette Kats - dochter van joodse ouders die in Auschwitz zijn vermoord

Monica van Rijn - dochter van Joodse ouders die meerdere concentratiekampen overleefden

Guido Abuys - conservator van Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Jetta Klijnsma - commissaris van de koning in Drenthe



Presentatie

Sophie Timmer



