Werkstraf voor agressieve inbreker uit Meppel De inbreker werd agressief toen de bewoonster hem probeerde tegen te houden (foto: archief RTV Drenthe)

Een 62-jarige man uit Meppel is veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur voor een inbraak in zijn woonplaats. Daarbij legde de rechter hem vier maanden voorwaardelijke celstraf op. De man brak in oktober 2017 in bij een woning aan de Elzenhage. Toen hij werd betrapt, werd hij agressief

De bewoonster werd op de ochtend van 25 oktober 2017 vroeg wakker van geluiden in haar huis. Beneden trof zij de inbreker aan, die meteen vluchtte.



‘Dom geweest’

De vrouw probeerde hem tegen te houden, maar liet hem los toen de man haar begon te duwen en slaan. Uiteindelijk kon hij buiten met behulp van buren worden vastgehouden tot de politie er was.



Uit de woning bleek een telefoon te missen. Die bleek de man bij zich te hebben. “Ik heb er spijt van en kan me ook voorstellen dat mensen angstig zijn en een poosje slecht slapen. Ik ben gewoon dom geweest”, zei hij in de rechtbank in Assen. Hij moet de slachtoffers een schadevergoeding van ruim 1.000 euro betalen.



Behandeling

De Meppeler heeft een strafblad van zeventien pagina’s. Hij is vaker veroordeeld voor inbraken. Naast de straf moet hij onder meer een behandeling ondergaan en krijgt hij toezicht van de reclassering.