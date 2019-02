Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drentse Staten heten Formule 1 nogmaals welkom in motie Provinciale Staten namen een motie aan vanwege de "reuring over Formule1-aangelegenheden", zo zei commissaris Klijnsma. (foto: archief RTV Drenthe)

"We kunnen het, we willen het en we durven het." Met die woorden reageerde gedeputeerde Henk Jumelet op een breedgedragen motie in Provinciale Staten, waarin het provinciebestuur wordt opgeroepen om zijn uiterste best te doen om de Formule 1 naar het TT-circuit in Assen te krijgen.





Lees ook: Assen houdt hoofd koel na uitgelekte brief Formule 1

Lees ook: Jos Vaessen: Wij hebben de financiën voor de Formule 1 wel rond

Bijna alle partijen riepen Gedeputeerde Staten op om zich tot het uiterste in te spannen om de F1 naar Drenthe te halen. "We willen uitstralen dat we er klaar voor zijn en we zullen ze met open armen ontvangen", zo reageerde gedeputeerde Jumelet.



Alleen de SP en GroenLinks stemden tegen. De SP is wel voorstander van de komst van de races "zolang het geen overheidsgeld kost en ondernemers de kosten kunnen dragen", aldus Wim Moinat. "Maar we gaan ervan uit dat Gedeputeerde Staten al het uiterste doen. Daarom is de motie wat ons betreft onnodig en een tikje voor de bühne." De mogelijke komst van de races stond niet op de agenda van de Staten, maar voorzitter en commissaris van de koning Jetta Klijnsma constateerde dat "reuring van gisteren en vandaag over Formule 1-aangelegenheden" de zaak weer extra actueel had gemaakt.Bijna alle partijen riepen Gedeputeerde Staten op om zich tot het uiterste in te spannen om de F1 naar Drenthe te halen. "We willen uitstralen dat we er klaar voor zijn en we zullen ze met open armen ontvangen", zo reageerde gedeputeerde Jumelet.Alleen de SP en GroenLinks stemden tegen. De SP is wel voorstander van de komst van de races "zolang het geen overheidsgeld kost en ondernemers de kosten kunnen dragen", aldus Wim Moinat. "Maar we gaan ervan uit dat Gedeputeerde Staten al het uiterste doen. Daarom is de motie wat ons betreft onnodig en een tikje voor de bühne."