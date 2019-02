Deel dit artikel:













Theater Na de Dam komt spelers tekort Theater na de Dam zoekt nog acteurs (foto: Kim Stellingwerf)

Theater Na de Dam, dat ieder jaar een speciale theatervoorstelling speelt rond Dodenherdenking, zoekt nog jonge acteurs. Normaal gesproken wordt er ieder jaar een nieuwe groep enthousiaste toneelspelers gevormd, maar dit jaar blijven aanmeldingen uit.

Geschreven door Josien Feitsma

De voorstelling wordt jaarlijks opgevoerd op 4, 5 en 6 mei en het project is een succes,. Maar dit jaar hoopt de organisatie nog wel op extra aanmeldingen vertelt Jolien Dijkstra van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Meestal komen er op het laatste moment nog wel aanmeldingen bij, maar dit jaar blijft het een beetje uit, we kunnen nog jongeren gebruiken in de leeftijd tussen de 12 en 25 jaar."



Dijkstra vindt het vooral jammer. "Het is voor jongeren een bijzondere ervaring om ook met ouderen over het onderwerp in gesprek te gaan. We hopen daarom dat er nog nieuwe mensen aansluiten bij de groep van vorig jaar, zodat we ook weer nieuwe jongeren kunnen bereiken."



Ook bij de theaterproductie van dit jaar zal theatermaakster Mariëtte Berbee met de jongeren aan de slag gaan. De jongeren verdiepen zich in de geschiedenis van kamp Westerbork tijdens de Tweede Wereldoorlog en interviewen kampoverlevenden en nabestaanden. Deze gesprekken vormen de basis van de voorstelling. Dit jaar gaat de voorstelling over de vervolging van Sinti en Roma.



De zoektocht naar nieuwe aanmeldingen gaat verder dan werving bij scholen en bekende theatergroepen. "We willen namelijk echt een divers gezelschap vormen en de jongeren hoeven daarvoor geen acteerervaring te hebben", legt Dijkstra uit. Jongeren kunnen zich nog tot volgende week aanmelden bij pr@kampwesterbork.nl.