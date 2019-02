Deel dit artikel:













Hennepkwekerij gevonden in loods in Tynaarlo De kwekerij bestond uit zo'n vijfhonderd planten (foto: politie Drenthe)

Na een anonieme tip heeft de politie gisteren een hennepkwekerij gevonden in een loods in Tynaarlo. Volgens de politie gaat het om een professionele kwekerij die bestond uit zo'n vijfhonderd planten.

Het vermoeden bestaat dat de kwekerij al langere tijd in de loods zat en dat er meerdere keren is geoogst.



In de loods stonden ook vijf boten. Die zijn in beslag genomen. Er is nog niemand opgepakt. De politie doet verder onderzoek.