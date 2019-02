Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vijftienjarige Kira doet mee aan WK sportvissen Zuid-Afrika Kira Epping maakt zich op voor het WK zoetwater vissen in Zuid-Afrika. (Foto: RTV Drenthe) Vijftienjarige Kira Epping aan het vissen. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

Ze heeft engelengeduld, stalen billen en een scherpe blik. De vijftienjarige Kira Epping reist morgen af naar Zuid-Afrika voor het wereldkampioenschap zoetwatervissen. “Ik vind het wel heel apart dat ik daar aan mee mag doen.”

"Zelf ben ik de jongste van de hele wereld die meedoet aan het WK voor dames! Dat is wel heel bijzonder!"



Elke vier jaar worden de Fishing World Games georganiseerd. Een groot aantal wereldkampioenschappen wordt dan tegelijkertijd in één land gehouden. Eén van die kampioenschappen is het WK Zoet Dames daar doet aan Epping mee.



Geen tactiek

“Het wordt spannend”, zegt Epping. Ze heeft nog geen tactiek voor het WK. “We weten namelijk niet hoe het water daar is en wat voor vissen daar zwemmen. Dan pas kunnen we een geschikte tactiek samenstellen”. Het is vrijwel onmogelijk voor de deelneemster om zich voor te bereiden in Nederland. “We kunnen onze gereedschappen klaarmaken, de rest moet echt daar gebeuren.”



Jonge deelnemer

Epping is de jongste deelneemster. “Als ik door blijf oefenen zit er nog wel toekomst in het vissen voor mij”. Ondanks haar jonge leeftijd vist ze al erg lang. “Ik ben begonnen met vissen met een vriend van mijn vader, ik won telkens wedstrijdjes van hem. Toen heb deelgenomen aan competities. In 2012, 2015 en in 2017 werd ik kampioen van Groningen en Drenthe. En nu ga ik het WK proberen”.



Epping kijkt positief naar de kansen van haar team. “We hebben een jong en sterk team. Vorig jaar hebben we ook een mooie vierde plek behaald in Polen”.