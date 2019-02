Deel dit artikel:













Internationaal protest van gele hesjes naar Emmen Gele Hesjes in Emmen (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe)

Er komt een internationale mars van de gele hesjes in Emmen op zaterdagmiddag 23 februari.

Geschreven door Janet Oortwijn

Gerard de Jong, initiatiefnemer van het gele hesjesprotest in Emmen laat dat weten. Het gele hesjesprotest begon in Emmen op 15 december. De gele hesjes protesteren daar iedere zaterdagmiddag en zijn ontevreden over het overheidsbeleid.



'Geen organisatie'

De Jong weet niet hoeveel mensen er op het internationale protest afkomen. "Het is een oproep en er zit geen organisatie achter, mensen doen dingen uit zichzelf. We hopen op veel mensen uit Duitsland bijvoorbeeld", zegt de Emmer initiator. Iedereen die wil komen, is welkom. "Ik hoop in ieder geval op driehonderd mensen."



De gemeente Emmen laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van het internationale protest. "We hebben gehoord dat dit plaatsvindt. Samen met de politie bereiden we ons nu voor", zegt woordvoerder Anita Klingenberg.



"Het zou fijn zijn als een contactpersoon van het protest zich bij ons meldt, zodat we de mars voor iedereen goed en veilig kunnen laten verlopen."