Ambulancepersoneel test nieuw uniform Joshua Luten test het nieuwe uniform (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Het nieuwe grijze uniform valt op naast het oude gele (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Ambulancepersoneel test vanaf vandaag drie weken lang nieuwe kleding. Twee medewerkers van UMCG Ambulancezorg in Drenthe lopen rond in de nieuwe pakken.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Het traditionele blauw met gele pak wordt omgeruild voor een nieuw uniform in de kleuren cyaan met grijs en rode accenten. Ambulancechauffeur Joshua Luten is een van de Drentse proefpersonen: "Allereerst wil ik zeggen dat ik heel tevreden ben over het nieuwe pak".



In iedere ambulanceregio zijn twee testpersonen aangewezen. Die beoordelen of het uniform lekker zit en of kleine aanpassingen noodzakelijk zijn. "De zakken die zijn nog wat klein, dat zou ik veranderen. We hebben namelijk vaak nogal wat spullen bij ons", zegt Luten.



Uniek en herkenbaar

De huidige ambulancekleding is vijftien jaar oud en steeds meer mensen lopen in kleding die er ongeveer hetzelfde uitziet. "We liepen er tegenaan dat ons pak niet beschermd is", zegt ambulancechauffeur Joshua.



EHBO-teams hebben soms soortgelijke uniformen, waarbij het woord ambulance is vervangen door EHBO. "We wilden iets herkenbaars, zodat mensen weten wie ze moeten hebben op het moment dat er echt iets aan de hand is." Het nieuwe uniform is beschermd en mag niet nagemaakt worden.



Uiteindelijk krijgen alle 5500 ambulancemedewerkers in Nederland het nieuwe pak.