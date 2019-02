Deel dit artikel:













Atlas Theater naar de klas: 'Een keer wat anders dan steeds rekenen' Het Atlas Theater geeft theaterles op scholen (foto: Janet Oortwijn)

Docenten op de basisscholen in Emmen zijn vaak zelf verantwoordelijk voor het geven van drama- en muzieklessen, maar komen daar vaak niet aan toe. Het Atlas Theater in Emmen is daarom begonnen met het theatereducatieprogramma Christie & Kris.

Personages Christie & Kris laten aan de hand van een tv-serie en lessen op de scholen kinderen zien wat er gebeurt in het theater.



"Ik vind het heel leuk om te leren wat er in een theater gebeurt", zegt Brent Kok uit groep 7 van de Sint Gerardusschool in Barger-Oosterveld. "Het is belangrijk om te weten denk ik hoe dat gaat. Normaal hebben we wel eens muziek of zo, meer niet."



"Het is wel grappig en leuk. Normaal hebben we gewoon steeds rekenen, taal en spelling", zegt klasgenoot Marjolein Perik. "Dit is wat anders."



Persoonlijke ontwikkeling

Zo krijgen de kinderen onder andere les in het slow-motion bewegen. Dat is erg belangrijk in het theater, zegt Kris. "We denken ook dat drama en theater helpen bij de persoonlijke ontwikkeling. De technieken van presenteren, die heb je later in je beroep ook nodig", zegt Toine Straatman, alias personage Kris.



Ook juf Jacqueline Doldersum leert van de lessen in de klas en daarbuiten. "Ik moet die lessen van drama en muziek geven en dat doen we niet zo vaak. Dan zoek ik wel lessen op internet, maar wat geef ik dan eigenlijk? En de kinderen zijn heel erg enthousiast. Leuk om te zien, sommigen zijn heel verlegen in de groep, en ontpoppen zich met theater."



Toneelstuk

De kinderen van groep 7 gaan vandaag naar het Atlas Theater en voeren daar een toneelstuk op. Dan is het educatieprogramma voor die groep van Sint Gerardus afgerond. "Ik ga dit zeker voortzetten en gebruiken in de klas", aldus Doldersum.