'De TT houdt al 90 jaar eigen broek op, dus F1 kan dat ook' Jos Vaessen, voorzitter Stichting The Netherlands GP Foundation (foto RTV Drenthe)

FORMULE 1 - "Oud nieuws". Dat is de reactie van Jos Vaessen op het bericht dat de overheid niet wil bijdragen aan de exploitatie van Formule 1 Grand Prix in Nederland. "Voor ons is het niet bijzonder. Wij zijn bij de TT al negentig jaar gewend om onze eigen broek op te houden. En dat zullen we bij de Formule 1 ook moeten doen."

Geschreven door Karin Mulder

Jos Vaessen is de voorzitter van de Stichting The Netherlands Grand Prix Foundation. Die stichting probeert de Formule 1 naar het TT Circuit te halen. Op financieel gebied maakt hij zich geen zorgen. "Wij moeten het terug kunnen verdienen met de inkomsten van de kaartverkoop en hospitality. Daarnaast hebben we een buitenlandse investeerder die garant wil staan."



Vergadering met FOM

Ondanks dat het Circuit van Zandvoort tot en met 31 maart exclusief het recht heeft om met een dichtgetimmerd plan te komen, wordt er in Assen ook stug doorgewerkt. Zo is er alweer een nieuwe datum geprikt voor een vergadering met het Formula One Management (FOM) in Londen.



"We hebben gezegd: als wij moeten wachten tot 31 maart, dan verliezen we tijd. We zouden toch graag met jullie in gesprek gaan over de inhoud van het contract. Welke voorwaarden stellen jullie? Hoe ziet het draaiboek eruit? Op deze manier verliezen we geen tijd, mochten we toch in aanmerking komen", licht Vaessen toe.



'Wij zijn automatische opvolger van Zandvoort'

Vandaag stond de telefoon roodgloeiend in huize Vaessen. Aanleiding was de commotie die is ontstaan na een uitgelekte vertrouwelijk brief van de FOM aan het Circuit van Zandvoort. Daarin staat te lezen dat Zandvoort tot 31 maart de tijd heeft om met een uitgewerkt plan te komen. Lukt dat niet, dan gaat de FOM verder kijken; ook in het buitenland. RTL Nieuws trok daaruit de conclusie dat Assen niet meer in de race zou zijn voor Formule 1. Maar Vaessen benadrukt nog maar eens dat dat onzin is.



"De FOM heeft een paar weken geleden heel duidelijk gesteld dat Nederland in 2020 op de voorlopige kalender staat. En dat betekent dat als het Zandvoort niet lukt dat wij automatisch de opvolger zijn". En daarom gaan wij ook door", aldus de rasbestuurder.



Onderzoek parkeercapaciteit

Zo heeft de organisatie in Assen adviesbureau Goudappel Coffeng in de arm genomen om de parkeercapaciteit te onderzoeken. Inmiddels ligt er een rapport. "Daaruit blijkt dat we 7.000 extra parkeerplaatsen nodig hebben voor de Formule 1. Die kunnen we dan ook mooi gebruiken voor de TT", bevestigt Vaessen. Tegelijkertijd is er ook nog geen enkele reden om te juichen in Assen. "We moeten geen feest gaan vieren of de vlag uitsteken. We moeten stug doorgaan met onze voorbereidingen", besluit Vaessen.



Mocht de Formule 1 naar Zandvoort gaan dan is overigens Jan Lammers de beoogd sportief directeur van het evenement. Hij reed zelf 43 keer een Grand Prix in een Formule 1-auto.