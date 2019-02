Deel dit artikel:













150 Drentse brugklassers vandaag een beetje beroemd In het Atlas Theater in Emmen ging de film in première (foto: RTV Drenthe)

150 Drentse brugklassers waren vandaag een beetje beroemd. Ze mochten de rode loper over om bij de première te zijn van de nieuwe bioscoopfilm Brugklas - De tijd van mijn leven.

De film ging vandaag in première in het Atlas Theater in Emmen. De film is gebaseerd op de populaire televisieserie Brugklas.



Door mee te doen aan een vlogwedstrijd konden de brugklassers een kaartje bemachtigen voor de première. Milou is een van de brugklassers: "Ik hoop dat het heel gezellig wordt en dat we heel veel acteurs gaan ontmoeten.''