Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vroeger toen de telefoons nog van hout waren Engelbert Kohl is trots op zijn verzameling oude telefoons (foto: RTV Drenthe)

"Het werkt allemaal", vertelt telefoonverzamelaar Engelbert Kohl uit Hoogeveen. Hij kijkt trots naar zijn verzameling oude telefoons in huis. Van bakeliet tot hout, alles staat erbij.

Geschreven door Robbert Oosting

Komende maanden exposeert hij een deel van zijn bijzondere telefooncollectie bij de historische kring in Hoogeveen.



Nieuwe plannen

Kohl zag een tijdje terug de vitrines bij de historische kring en kreeg plots een idee. "Ik zag toen allemaal van die oude blikken in de vitrines staan. Dat vond ik ook wel mooi. Toen zei ik: 'Ik heb oude telefoons, kunnen jullie die ook uitstallen?' 's Avonds dacht ik: Wat heb ik me nu weer in de kop gehaald? Maar goed, ze staan er nu."



Jongeren betrekken

"Van het begin van de telefonie tot de hedendaagse telefonie. Dat is een bijzondere ontwikkeling", legt voorzitter van de historische kring, Johan Bisschop, uit. Hij was maar wat blij met de collectie van Kohl. Volgens de voorzitter is het vooral belangrijk om de jeugd van Hoogeveen te laten zien wat de geschiedenis is van de telefoons. "Wie van de jonge lui heeft tegenwoordig geen telefoontoestel? Bijna niemand weet meer hoe groot dat kleine toestelletje ooit begonnen is", meent Bisschop.



"Ik wil het ook niet voor mezelf houden, ik wil graag dat de jeugd weet hoe die oude techniek begon. Tot aan de mobieltjes aan toe", vult Kohl hem aan. De verzameling is nog tot de zomervakantie te zien in het pand van de historische kring aan de Schutstraat in Hoogeveen.