Burgemeester Van Oosterhout over bedreigingen: ‘Ik hoop dat het mij nooit gebeurt’

Burgemeesters krijgen een veiligheidspakket om zich te kunnen voorbereiden op bedreigende situaties. Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is dit nodig en ter ondersteuning van nieuwe burgemeesters. Ook zittende burgemeesters in Drenthe kunnen hier een beroep op doen.

Eric van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Emmen, sprak gisteren met minister Ollongren over het nieuwe plan en vindt het een goed idee. “Ik ben nu 12 jaar burgemeester en in die periode heb ik het contact wel zien verharden. Ik zie bijvoorbeeld dat sociale media bekend platformen zijn voor allerlei soorten bedreigingen en scheldkanonnades. Ook in Emmen hebben wij ervaringen met bedreigingen, denk even aan het onderduiken van waarnemend burgemeester Arends. Ik snap het voorstel van de minister daarom erg goed.”Het veiligheidspakket wordt de komende week aan de burgemeesters afgeleverd. In het pakket zitten schriftelijke instructies over wat je moet doen als je bedreigd wordt, het aanbod om je huis te beveiligen en een aankondiging van een uitgebreide training met acteurs. “Ik vind dat we goed ondersteund worden op dit moment, bijvoorbeeld ook door het Nederlands genootschap voor burgemeesters, maar voor extremere situaties kan ik me voorstellen dat een hulp handig is,” aldus Van Oosterhout.De bedreigingen van voormalig waarnemend burgemeester Bouke Arends blijven hem nog goed bij. “Ik zat er toen vrij dicht op en vond het vooral vreselijk voor hem zelf. We hadden elke dag contact en toen zag ik ook wat dat met iemand doet. Als bestuurder en ook met je gezin op het moment dat je echt weg moet, dat is heel ingrijpend. Natuurlijk schiet dan ook door je hoofd: ik hoop dat het mij nooit overkomt.”Volgens Van Oosterhout zijn bedreigingen van alle tijden, toch ziet hij een toename in het aantal incidenten. Mede doordat het volgens hem laagdrempeliger is geworden. “Kijk bijvoorbeeld naar het onderduiken van de burgemeester van Haarlem of de burgemeester van Vlaardingen die als gevolg van een verbod op vuurwerk oud en nieuw moest vieren op het politiebureau. Allemaal hele vervelende situaties en iedere burgemeester denkt daar wel eens over na.”Het veiligheidspakket is volgens minister Ollongren ook in het belang van de collega’s en familieleden van de burgemeesters. “Ik ken ook wel de verhalen van bedreigingen die niet rechtstreeks naar de burgemeester gaan, maar via de familie. Toen ik twaalf jaar geleden begon als burgemeester hadden we alle drie de dochters nog thuis wonen en ik heb die bedreigingen zelf gelukkig nooit beleefd. Als hun iets wordt verweten vind ik dat nog erger dan dat ik zelf een of andere scheldkanonnade op me afgevuurd krijg, want je kinderen zijn je alles en je echtgenoot wil je er ook buiten houden. Ik word er dan ook nog redelijk voor betaald zeg ik dan altijd. Het deugt niet, maar misschien hoort het er dan een beetje bij.”Aan de andere kant willen bestuurders ook gewoon bereik- en benaderbaar zijn en die taak hoort volgens Van Oosterhout ook bij hun functie. “Ik moet er niet aan denken dat ik niet meer normaal over straat kan lopen. Op mijn visitekaartje staat gewoon mijn 06-nummer. Ik vind dat dat bij het vak van burgemeester hoort.” Maar volgens Van Oosterhout kan er wel rekening worden gehouden met de taken en bevoegdheden van burgemeesters. “Als je als sheriff allemaal bevoegdheden krijgt om de onderwereld aan te pakken, dan kom je ook steeds vaker in contact met de onderwereld. Niemand weet waar de officier van justitie woont, maar iedereen weet waar de burgemeester woont. Wij zijn daardoor benaderbaar en open, anderzijds loop je daar wel risico mee.”