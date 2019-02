Directeur VNO-NCW Noord: Staatssecretaris ontspoort met treinplannen

Ondoordacht, zo noemt Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord, de plannen van staatssecretaris Van Veldhoven in het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer.

“In de visie die zij voor ogen heeft, slaat zij Noord-Nederland en Noord-Duitsland volledig over.”In deze toekomstvisie staat dat er in 2040 tussen negen grote Nederlandse steden elke 10 minuten een trein moet gaan rijden. “Van Veldhoven sluit daarbij een derde van Nederland uit”, zegt Schroor. “Zij noemt bovendien negen grote steden, maar vergeet de vijfde grootste stad van Nederland: Groningen. Dat kan niet waar zijn.”Het Noorden wordt zo weggezet als onbelangrijk, vindt Schroor. “Terwijl de geslaagde testrit van de snelle intercity tussen het Noorden en de Randstad afgelopen vrijdagnacht juist laat zien waar de kansen liggen. Voor onze regio én de rest van Nederland.”Bovendien is volgens Schroor het Noorden een onmisbare schakel in de route naar Noord-Duitsland. "Een verbinding richting de Randstad en andere grote steden is een goed begin. Maar uiteindelijk moet dit ook doorgetrokken worden naar Hannover, Bremen en Hamburg, en niet alleen naar Berlijn."