Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Maandag meer duidelijkheid over toekomst Drentse ziekenhuiszorg Maandag wordt meer duidelijk over de toekomst van de ziekenhuiszorg (foto: archief RTV Drenthe)

Aanstaande maandag komt er meer duidelijkheid over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Oost-Groningen. Het zogeheten kernteam van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars presenteert dan in Assen een rapport.

Geschreven door Steven Stegen

In augustus vorig jaar begon adviesbureau Gupta Strategists met de gesprekken met betrokken partijen. Dat heeft geleid tot een gezamenlijk toekomstscenario van de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis, HZD (Huisartsenzorg Drenthe), Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Treant Zorggroep en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.



Wat er in het rapport staat is nog onduidelijk, maar het moet in elk geval antwoorden geven op vraagstukken als personeelskrapte, toenemende zorgvraag en steeds strengere eisen rond kwaliteit van zorg.



Concentratie

Dat alles maakt dat de betrokken partijen over de grenzen van hun eigen locaties heen moeten kunnen en durven kijken. Ingewijden verwachten dat de toekomstvisie zal leiden tot verdere concentratie van zorg. OR-voorzitter Geert Oosting zegt het plan nog niet te kennen. “Maar je kunt je voorstellen dat wij er ook met grote belangstelling naar uitkijken."



Treant kwam eerder al naar buiten met het plan voor een nieuw centraal gelegen ziekenhuis in Drenthe, waar meer specialistische zorg kan worden geboden. De zorg kan daardoor beter worden, maar dreigt dan ook meer op afstand te komen. Ook zal dat gevolgen hebben voor de huidige ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. Hoogeveen en Stadskanaal doen geen bevallingen meer, die zorg is in Emmen geconcentreerd.