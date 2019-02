Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Djammen: Drentse hiphop van Boombox Media De harde kern van Boombox Media in platenzaak Vanderveen (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

In Nederland misschien wel het populairste genre, maar hier in Drenthe gebeurt er weinig mee: hiphop. Daar komt verandering in.

Geschreven door Robbert Oosting

De jongens van Boombox Media uit Assen bewijzen met hun plaat Mozaïek dat hiphop hier zeker kan verkeren.



Spotify

"We zijn een platenlabel", vat Sendeep Ramesar van Boombox het mooi samen. "Het komt allemaal uit Assen en het is eigenlijk ontstaan omdat we vonden dat het vrij lastig was en er vrij geheim over gedaan word hoe je iets op Spotify of in een platenzaak krijgt." Al vrij snel kwamen ze er na goed googelen achter hoe dat moest. "Toen zijn we gewoon begonnen", grinnikt Ramesar.



Mozaïek

Alleen een label is een leeg omhulsel; er moest een plaat komen. "Die is ontstaan door een weekje vakantie", legt Ramesar uit. "We zijn met alle jongens van het team naar een vakantiepark gegaan en daar hebben we de apparatuur neergezet en daar zijn we muziek gaan maken." De harde kern van Boombox Media bestaat uit zo'n vijf à zes man. Daar omheen staan nog wat heren die geholpen hebben met de plaat.



Steun voor regiorap

Vorig jaar kwam de plaat digitaal uit, maar het bleef een beetje stil rondom de fysieke uitgave van het album. Jammer, zo meende Gert Jan Gjaltema van muziekhandel Vanderveen. "Wat ik zelf aan deze plaat zo mooi vind is dat het een mixtape is van verschillende stijlen. En wat heel tof is, is dat het gewoon in de regio gemaakt is." Boombox nam de tips serieus en bracht de plaat ook op cd uit. Die ligt straks in de winkels, onder andere bij Vanderveen. "Ik hoop eigenlijk dat het de Drentse hiphop een beetje op de kaart zet", zegt Gjaltema.



Iedere maand een track

Voor wie geen genoeg van de plaat krijgen kan: Boombox Media heeft de lat hoog gelegd voor zichzelf. "Dit jaar gaan we in ieder geval iedere maand iets de wereld inslingeren", zegt Ramesar. Van videoclips tot nieuwe nummers. "Dat zal elke laatste donderdag van de maand zijn."