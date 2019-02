Jan Lammers: Assen is geen kandidaat meer voor Formule 1

Volgens Jan Lammers heeft minister Bruno Bruins de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd over de gang van zaken rondom een Formule 1-race op Zandvoort.

"Hij zei dat Zandvoort vijf miljoen nodig had en Assen niet. Dat is niet zo. Bovendien noemde hij Assen nog als optie voor een Grand Prix, maar dat is niet zo", zegt Lammers op de regionale zender NH Radio De Zandvoorter die ook de beoogd sportief directeur is voor een Grand Prix op Zandvoort was duidelijk niet blij met de uitspraken. "Die vijf miljoen is een vereiste van de Formule 1-organisatie (Formula One Management). Zij zeggen dat als ze investeren in een race er ook een bijdrage van de overheid moet zijn. Als je dan suggereert dat Zandvoort wel geld nodig heeft en Assen niet, dan creëer je een verkeerde stemming."Ook de reacties vanuit Assen dat ze nog steeds in de race zijn mocht het Zandvoort niet lukken vallen niet in goede aarde bij Lammers. "Als Assen nog steeds van mening is dat ze nog kans hebben, breng die correspondentie dan naar buiten. Want dan moet het transparant gemaakt worden. Maar we weten dat het niet zo is, net als de minister. Maar zo is het moeilijk om als Tweede Kamer wat te besluiten, als de informatie niet volledig is."Ondanks dat het Rijk, en ook de provincie, financieel niet wil bijdragen is Lammers positief over de komst van een Formule 1-race in Zandvoort. Ze hebben bij het circuit nog tot 31 maart de tijd om alles definitief rond te krijgen.