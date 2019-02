De vroegere Vluchtheuvel in Norg mag definitief een woonzorgcentrum worden

Het woonzorgcentrum dat op het terrein van voormalig pretpark De Vluchtheuvel in Norg moet komen, staat straks veel te dicht bij de huizen. Dat vinden omwonenden.

Woensdagavond stelde de raad van de gemeente Noordenveld het aangepaste bestemmingsplan unaniem vast.Het braakliggende stuk grond is de inwoners van Norg al jaren een doorn in het oog. Raadslid Rikus Koopman doopte het terrein van vijf hectare groot al om tot 'De Zuchtheuvel'. Zowel de politiek als dorpsbewoners zijn dan ook blij met de komst van het woonzorgcentrum.De direct omwonenden van het stuk grond delen dit gevoel. Maar, zeggen zij: "Waarom moet het woonzorgcentrum zo dicht bij onze huizen komen?" Het gaat om vier recreatiewoningen die tegen de rand van het braakliggende stuk grond staan. Een van de woningen staat direct naast de grens van het terrein van het voormalige pretpark.Het woonzorgcentrum wordt twaalf meter hoog en kan straks op tien meter afstand van de woningen komen te staan, zo staat in het aangepaste bestemmingsplan. "Dat is veel te dichtbij", zeggen de bewoners. Ze dienden een zienswijze in, spraken in tijdens de raad van drie weken geleden en gingen persoonlijk in gesprek met fractievoorzitters."We hadden het idee dat de raadsleden goed naar ons luisterden en ons gevoel begrepen", zegt Klaas Hoekzema. "Ik ben erg teleurgesteld", zegt zijn vrouw Jans.Een amendement van Lijst Groen Noordenveld om de afstand te vergroten tot dertig meter, werd alleen gesteund door de VVD. "Wat ons betreft is het bestemmingsplan correct opgeschreven en is de bouwafstand volgens de regels", zei CDA-raadslid Harm Holman. "Omwonenden kunnen natuurlijk naar de rechter gaan, we leven in een democratie."Dit leverde kritiek op van zowel VVD als Lijst Groen Noordenveld die zich afvroegen wat dan nog de rol is van de raad. "We zitten hier niet om alle bestemmingsplannen maar toe te juichen", aldus VVD'er Robert Meijer.Wethouder Henk Kosters zei de tien-meter grens niet te kunnen verschuiven. "Wel kwamen we tot het compromis om de hoogte van het toekomstige gebouw trapsgewijs te laten verhogen." Dat betekent dat het begin van het gebouw vier meter hoog wordt, vijf meter later acht meter hoog en na tien meter wordt het gebouw pas twaalf meter hoog.De raad nam het aangepaste bestemmingsplan unaniem aan. Omwonenden gaan nog in gesprek met de ontwikkelaar en overwegen om naar de rechter te stappen. Of ze eruit komen met de projectontwikkelaar, moet nog blijken. Deze gaf schriftelijk al aan een verschuiving van de grens tot woningen 'onacceptabel' te vinden.