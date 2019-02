Deel dit artikel:













Stichting TT Week Assen krijgt dik zes ton Mooi Wark stond al vaak op het TT Festival (archief: RTV Drenthe)

De nieuwe Stichting TT Week Assen krijgt jaarlijks 615.000 euro om het TT Festival te organiseren. Bijna een half miljoen komt van de gemeente, 125-duizend euro wordt verwacht van provincie en sponsors.

Geschreven door Margriet Benak

De gemeente Assen denkt dat met een zelfstandige festivalorganisatie meer geld binnen te halen is van sponsors.



Contract vier jaar

Er wordt voor vier jaar een overeenkomst gesloten met Stichting TT Week Assen. De club is straks de vergunninghouder voor alle festiviteiten in de stad rond de TT, inclusief de TT Kermis en de TT Night Ride. Asser horecaondernemers regelen net als de afgelopen jaren in overleg de muziekpodia. Zij steken hier zo'n half miljoen euro in.



In april moet de nieuwe festivalorganisatie er staan. Er komt een directeur voor de dagelijkse leiding, en een Raad van Toezicht met drie leden. Maar pas vanaf volgend jaar zal de stichting het evenement overnemen. Het komende TT Festival draait de nieuwe stichting mee met projectleider Sander ten Bosch die de kar de afgelopen jaren trok namens de gemeente.



Voorwaarden

Voor Stichting TT Week Assen gelden trouwens wel voorwaarden waaraan het TT Festival moet voldoen. Het feest in de stad moet minstens drie dagen duren, grotendeels gratis toegankelijk zijn, en aantrekkelijk voor jong en oud.



Bij de provincie hoopt de gemeente voor het evenement ook weer subsidie los te weken. Afgelopen vier was dat 85.000 euro per jaar. Assen gaat ervan uit dat minimaal hetzelfde bedrag voor de komende jaren zal volgen.



200.000 bezoekers

Het muziek- en motorspektakel moet zo'n 200.000 mensen trekken. Alles bij elkaar kost het evenement ruim 1,3 miljoen euro. Het totaalbedrag dat de Assen erin steekt is zo'n 800.000 euro. Naast de 490.000 euro als financiële steun, kost het de gemeente nog eens 31.000 euro uit eigen kas om veiligheid, verkeer verkeer en schoonmaak bekostigen.