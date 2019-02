Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drentse scholieren naar Den Haag voor klimaat: 'Het is menens' Scholieren protesteren in Den Haag voor een beter klimaat (foto: ANP/Bart Maat)

Scholieren uit heel het land gaan vandaag naar Den Haag om te protesteren voor een beter klimaatbeleid. Deborah de Groot, vwo-6-scholier aan Roelof van Echten College Hoogeveen, laat haar stem ook horen op het Malieveld.

"Klimaatverandering is een hot item. Het gaat niet alleen mij erg aan, maar ook de andere mensen in Nederland en in de wereld. Het gaat om de toekomst. We moeten onze verantwoordelijkheid pakken", zegt de Zuidwoldense.



Minder lang douchen

In haar dagelijks leven probeert Deborah zelf ook rekening te houden met het klimaat. "Ik probeer mijn 'foot prints' te verminderen door bijvoorbeeld minder lang te douchen, minder mijn mobiel te gebruiken en minder vaak in de auto te zitten."



Het aantal leerlingen van haar school dat, na overleg met de directie, naar Den Haag afreist valt wat tegen, zegt ze. "Ik ga met twee anderen. Er zouden meer gaan, maar sommigen zijn ziek en anderen komen hiermee in de knel met school.. Het zijn er dus niet veel, maar we gaan wel!" zegt ze.



'Hopelijk luistert politiek'

"Ik verwacht dat er zo'n drieduizend scholieren komen, maar dat kunnen er ook zomaar meer worden. In sommige provincies gaat de helft van de school mee namelijk." Deborah en de andere kinderen lopen een mars door Den Haag. "We gaan laten horen wat we ervan vinden en dat het menens is. Hopelijk luistert de politiek."