Aanleg amfitheater Schoonloo voor de zomer klaar

In Schoonloo zijn ze afgelopen week begonnen met de aanleg van een amfitheater, zodat de plaatselijke toneelvereniging er buitenvoorstellingen kan opvoeren.

In 2014 werden de eerste plannen al gemaakt en voor de zomer moet de aanleg klaar zijn. De aanleg van het amfitheater is een initiatief van de plaatselijke toneelvereniging en van de Belangenvereniging Schoonloo."Er is hier al heel lang een toneelvereniging. Die speelde bij de kroeg in het dorp. Er ontstond wat ruimtegebrek en men wilde het allemaal wat grootser aanpakken. Je ziet dat het toneel hier heel groot is", vertelt Bas de Haas van de Belangenvereniging Schoonloo."Vorig jaar hebben we hier een auto laten rondrijden, zoiets kan gewoon." Want ook al is het amfitheater nog niet af, ze hebben er al wel eerder toneelstukken opgevoerd."Het amfitheater krijgt een multifunctioneel doel. Er kunnen ook verhalenvertellers komen of er kan een openluchtconcertje worden georganiseerd. Je kunt ook denken aan sportevenementen", vertelt Klaas Lindeboom van de toneelvereniging.De bouw moet voor de zomer af zijn, want begin juni staan de eerste voorstellingen gepland. "De contouren zijn nu zichtbaar", zegt Lindeboom. Er moet dus nog wel het een en ander gebeuren.